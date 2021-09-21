Харків'янам розповіли, як працюватимуть школи після посилення карантину

Про це повідомили в Харківській міській раді.

"У місті близько 85% вчителів і вихователів дитячих садків зробили щеплення від коронавірусу. Саме завдяки цьому дистанційного навчання в наших школах не буде, і діти зможуть отримати знання в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

До слова, штам "Дельта" підтвердився у пацієнтів Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні.

Про це заявила директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

"Буквально вчора дитяча інфекційна лікарня у своїй вірусологічній лабораторії підтвердила циркуляцію "Дельта" - штама. До цього підтверджувала лабораторія нашої установи і референс-лабораторії в Києві", - сказала Махота.

За її словами, з початком навчального року в області зросла кількість хворих дітей - у вересні ковидом захворіли 123 школярі.

Хворобу також підтвердили у 47 педагогів.

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