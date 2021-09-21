Харьковчанам рассказали, как будут работать школы после ужесточения карантина
Об этом сообщили в Харьковском городском совете.
"В городе около 85% учителей и воспитателей детских садов сделали прививку от коронавируса. Именно благодаря этому дистанционного обучения в наших школах не будет, и дети смогут получить знания в обычном режиме", - говорится в сообщении.
К слову, штамм "Дельта" подтвердился у пациентов Харьковской областной детской инфекционной больницы.
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Об этом заявила директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.
"Буквально вчера детская инфекционная больница в своей вирусологической лаборатории подтвердила циркуляцию" Дельта"-штама. До этого подтверждала лаборатория нашего учреждения и референс-лаборатории в Киеве", - сказала Махота.
По ее словам, с началом учебного года в области возросло количество больных детей - в сентябре ковидом заболели 123 школьника.
Болезнь также подтвердили у 47 педагогов.
Напомним, что штамм "Дельта" добрался до детей в Харьковской области: что известно на данный момент
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