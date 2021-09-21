Харьковчанам рассказали, как будут работать школы после ужесточения карантина

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

"В городе около 85% учителей и воспитателей детских садов сделали прививку от коронавируса. Именно благодаря этому дистанционного обучения в наших школах не будет, и дети смогут получить знания в обычном режиме", - говорится в сообщении.

К слову, штамм "Дельта" подтвердился у пациентов Харьковской областной детской инфекционной больницы.

Об этом заявила директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.

"Буквально вчера детская инфекционная больница в своей вирусологической лаборатории подтвердила циркуляцию" Дельта"-штама. До этого подтверждала лаборатория нашего учреждения и референс-лаборатории в Киеве", - сказала Махота.

По ее словам, с началом учебного года в области возросло количество больных детей - в сентябре ковидом заболели 123 школьника.

Болезнь также подтвердили у 47 педагогов.

Напомним, что штамм "Дельта" добрался до детей в Харьковской области: что известно на данный момент

Как сообщала Politeka, харьковчан планируют массово проверить на иммунитет к ковиду: кто в списке

Также Politeka писала, что ужесточение карантина на Харьковщине, появилось заявление ХОГА: "на следующей неделе..."