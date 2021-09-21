У Харківській області фіксують нові випадки захворювання ковідом

Так, згідно з даними опублікованими в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, на ранок 21 вересня в Україні з початку пандемії ковіду зафіксовано 2 млн 355 тис.805 випадків захворювання.

За весь період епідемії 55 тис.56 осіб померли, 2 млн 233 тис. 573 - вилікувалися.

За минулу добу зареєстровано 5 тис. 159 нових випадків захворювання коронавірусом, хворобу побороли 2 тис.156 осіб.

У Харківській області за 20 вересня зафіксували 486 випадків захворювання коронавірусом.

За останню добу в Харківській області зареєстровано 13 смертей від ковіда. Найбільше смертей зафіксували у Львівській та в Одеській областях — 17 та 18 відповідно.

До слова, штам "Дельта" підтвердився у пацієнтів Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні.

Про це заявила директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

"Буквально вчора дитяча інфекційна лікарня у своїй вірусологічній лабораторії підтвердила циркуляцію "Дельта" - штама. До цього підтверджувала лабораторія нашої установи і референс-лабораторії в Києві", - сказала Махота.

За її словами, з початком навчального року в області зросла кількість хворих дітей - у вересні ковидом захворіли 123 школярі.

Хворобу також підтвердили у 47 педагогів.

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