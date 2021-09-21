В Харьковской области фиксируют новые случаи заболевания ковидом

Так, согласно данным опубликованным в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, на утро 21 сентября в Украине с начала пандемии ковида зафиксировано 2 млн 355 тыс. 805 случаев заболевания.

За весь период эпидемии 55 тыс. 56 человек умерли, 2 млн 233 тыс. 573 - вылечились.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 тыс. 159 новых случаев заболевания коронавирусом, болезнь побороли 2 тыс. 156 человек.

В Харьковской области за 20 сентября зафиксировали 486 случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 13 смертей от ковида. Больше смертей зафиксировали во Львовской и в Одесской областях — 17 и 18 соответственно.

К слову, штамм "Дельта" подтвердился у пациентов Харьковской областной детской инфекционной больницы.

Об этом заявила директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.

"Буквально вчера детская инфекционная больница в своей вирусологической лаборатории подтвердила циркуляцию" Дельта"-штама. До этого подтверждала лаборатория нашего учреждения и референс-лаборатории в Киеве", - сказала Махота.

По ее словам, с началом учебного года в области возросло количество больных детей - в сентябре ковидом заболели 123 школьника.

Болезнь также подтвердили у 47 педагогов.

Напомним, что штамм "Дельта" добрался до детей в Харьковской области: что известно на данный момент

Как сообщала Politeka, харьковчан планируют массово проверить на иммунитет к ковиду: кто в списке

Также Politeka писала, что ужесточение карантина на Харьковщине, появилось заявление ХОГА: "на следующей неделе..."