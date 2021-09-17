28-річну жінка з дитиною на руках звернулася в поліцію

Про це повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіції.

Постраждала разом з чоловіком і дворічним сином приїхала з Луганської області. Подружжя посварилося, потім чоловік вигнав матір з сином на вулицю, забрав їх документи і втік.

Зараз сім'ю помістили в спеціалізований центр, де вони зможуть перебувати до 90 днів.

До слова, в Харківській області поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого.

Так, в поліцію надійшло повідомлення від випадкового перехожого про те, що в Чугуївському районі біля магазину сталася бійка.

Він став свідком того, як невідомий чоловік вдарив іншого ножем і побіг у невідомому напрямку.

На місці події поліцейські виявили тіло 40-річного місцевого жителя.

Менш ніж за годину правоохоронці розшукали та затримали 39-річного чоловіка.

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