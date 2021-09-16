В Харькове семейные посиделки закончились трагедией
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП.
Так, харьковчане собрались «отдохнуть» в компании из пяти человек. Во время застолья между двумя родными братьями вспыхнула ссора.
Конфликт перерос в драку, и один из братьев воткнул другому нож между ребер. От полученного ранения мужчина скончался.
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Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
К слову, в Харьковской области полицейские задержали мужчину за убийство знакомого.
Так, в полицию поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в Чугуевском районе возле магазина произошла драка.
Он стал свидетелем того, как неизвестный мужчина ударил другого ножом и побежал в неизвестном направлении.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело 40-летнего местного жителя.
Менее чем через час правоохранители разыскали и задержали 39-летнего мужчину.
Напомним, что харьковчанин регулярно издевался над своим 71-летним отцом: в дело вмешалась полиция
Как сообщала Politeka, в Харькове посреди улицы лежало тело человека: Полиция накрыла тканью и уехала
Также Politeka писала, что харьковчан унесло в открытое море на надувной лодке: фото с места инцидента.