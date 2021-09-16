В Харькове семейные посиделки закончились трагедией

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП.

Так, харьковчане собрались «отдохнуть» в компании из пяти человек. Во время застолья между двумя родными братьями вспыхнула ссора.

Конфликт перерос в драку, и один из братьев воткнул другому нож между ребер. От полученного ранения мужчина скончался.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

К слову, в Харьковской области полицейские задержали мужчину за убийство знакомого.

Так, в полицию поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в Чугуевском районе возле магазина произошла драка.

Он стал свидетелем того, как неизвестный мужчина ударил другого ножом и побежал в неизвестном направлении.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 40-летнего местного жителя.

Менее чем через час правоохранители разыскали и задержали 39-летнего мужчину.

Напомним, что харьковчанин регулярно издевался над своим 71-летним отцом: в дело вмешалась полиция

Как сообщала Politeka, в Харькове посреди улицы лежало тело человека: Полиция накрыла тканью и уехала

Также Politeka писала, что харьковчан унесло в открытое море на надувной лодке: фото с места инцидента.