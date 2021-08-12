В Харькове посреди улицы лежит тело человека
Очевидцы рассказали, что на Новожаново лежит тело неизвестного мужчины, передает "1stolica".
Прибывшие на место происшествия патрульные накрыли тело тканью, а затем уехали.
Пользователи в соцсетях возмущены поведением сотрудников полиции.
Все обстоятельства несчастья выясняются.
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К слову, на Харьковщине девушка, которая пропала во время вечеринки с друзьями, была найдена.
18 июля в Харьковской области в селе Русские Тишки, на базе отдыха "Аква" пропала юная девушка Виктория.
Тело девушки всплыло сегодня на Вяловском водохранилище, где она с компанией отдыхала ранее.
Напомним, Виктория отдыхала вместе с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище.
Во время катания на катамаранах в какой-то момент девушка не удержалась и упала в воду - с тех пор её никто не видел. Викторию искали водолазы два дня, но так и не нашли.
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