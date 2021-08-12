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В Харькове посреди улицы лежит тело человека

Очевидцы рассказали, что на Новожаново лежит тело неизвестного мужчины, передает "1stolica".

Прибывшие на место происшествия патрульные накрыли тело тканью, а затем уехали.

Пользователи в соцсетях возмущены поведением сотрудников полиции.

Все обстоятельства несчастья выясняются.

К слову, на Харьковщине девушка, которая пропала во время вечеринки с друзьями, была найдена.

18 июля в Харьковской области в селе Русские Тишки, на базе отдыха "Аква" пропала юная девушка Виктория.

Тело девушки всплыло сегодня на Вяловском водохранилище, где она с компанией отдыхала ранее.

Напомним, Виктория отдыхала вместе с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище.

Во время катания на катамаранах в какой-то момент девушка не удержалась и упала в воду - с тех пор её никто не видел. Викторию искали водолазы два дня, но так и не нашли.

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