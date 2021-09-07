Харьковчан унесло в открытое море на надувной лодке

6 сентября около 22 часов в полицию позвонил мужчина и сообщил о том, что его вместе с 13-летним сыном на надувной лодке с самодельным парусом, уносит в открытое море в районе Лазурного.

Спасатели нашли их в 23:00 в 6 км от берега.

Спасатели пересадили их в свою лодку и доставили к берегу.

Мужчина рассказал, что они с сыном приехали из Харькова отдыхать в палатках на берегу в Лазурном, потом решили перебраться на остров Джарылгач.

Но поднялся сильный ветер и их начало быстро относить от берега.

Ранее мы сообщали, что на берегу Черного моря рыбак поймал очень большую рыбу, она потащила его за собой, и он утонул.

Трагедия произошла утром 1 сентября. В Госслужбу сообщили, что мужчина утонул возле объездной дороги в Хаджибейском лимане. Прибывшие на место происшествия спасатели узнали у свидетелей, что мужчина удил рыбу.

Слишком большая рыба зацепилась за рыболовецкий крючок, она потащила мужчину на дно. Он не сумел сохранить равновесие, упал и утонул. Спасатели обследовали прилегающую территорию.

Напомним, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".

Еще Politeka писала, что трагедия случилась с мужчиной на пляже, видео: "Отдыхающим было безразлично".

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