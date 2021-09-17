28-летнюю женщина с ребенком на руках обратилась в полицию

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Пострадавшая вместе с мужем и двухлетним сыном приехала из Луганской области. Супруги поссорились, затем мужчина выгнал мать с сыном на улицу, забрал их документы и скрылся.

Сейчас семью поместили в специализированный центр, где они смогут находиться до 90 дней.

К слову, в Харьковской области полицейские задержали мужчину за убийство знакомого.

Так, в полицию поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в Чугуевском районе возле магазина произошла драка.

Он стал свидетелем того, как неизвестный мужчина ударил другого ножом и побежал в неизвестном направлении.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 40-летнего местного жителя.

Менее чем через час правоохранители разыскали и задержали 39-летнего мужчину.

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