28-летнюю женщина с ребенком на руках обратилась в полицию
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Пострадавшая вместе с мужем и двухлетним сыном приехала из Луганской области. Супруги поссорились, затем мужчина выгнал мать с сыном на улицу, забрал их документы и скрылся.
Сейчас семью поместили в специализированный центр, где они смогут находиться до 90 дней.
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К слову, в Харьковской области полицейские задержали мужчину за убийство знакомого.
Так, в полицию поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в Чугуевском районе возле магазина произошла драка.
Он стал свидетелем того, как неизвестный мужчина ударил другого ножом и побежал в неизвестном направлении.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело 40-летнего местного жителя.
Менее чем через час правоохранители разыскали и задержали 39-летнего мужчину.
Напомним, что в Харькове семейные посиделки закончились трагедией, фото: "брат воткнул нож в..."
Как сообщала Politeka, в Харькове посреди улицы лежало тело человека: Полиция накрыла тканью и уехала
Также Politeka писала, что харьковчан унесло в открытое море на надувной лодке: фото с места инцидента.