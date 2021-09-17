У Харкові на дитину впали футбольні ворота
Про стан його здоров'я повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
"За інформацією з лікарні, хлопчик у свідомості, його сьогодні збираються переводити з реанімації в дитячу нейрохірургію, він рухливий, батьки поруч, тому стан задовільний", — сказав Максим Хаустов.
Відомо, що у дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій мозку, перелом склепіння черепа.
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Нагадаємо, біля харківської школи ворота впали на 6-річного школяра
НП сталася в Московському районі на вулиці Академіка Павлова.
Хлопчик був на продовженці і ворота впали на голову дитини, коли діти грали на спортмайданчику.
У дитини відкрита черепно-мозкова травма і перелом основи черепа. Наразі школяр перебуває у стабільно важкому стані.
Страшний момент падіння воріт на дитину потрапив на відео, яке можна побачити тут.
До слова, на Харківщині неадекват накинувся з кулаками на вуличного манекена: відео курйозу.
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