У Харкові на дитину впали футбольні ворота

Про стан його здоров'я повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"За інформацією з лікарні, хлопчик у свідомості, його сьогодні збираються переводити з реанімації в дитячу нейрохірургію, він рухливий, батьки поруч, тому стан задовільний", — сказав Максим Хаустов.

Відомо, що у дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій мозку, перелом склепіння черепа.

Нагадаємо, біля харківської школи ворота впали на 6-річного школяра

НП сталася в Московському районі на вулиці Академіка Павлова.

Хлопчик був на продовженці і ворота впали на голову дитини, коли діти грали на спортмайданчику.

У дитини відкрита черепно-мозкова травма і перелом основи черепа. Наразі школяр перебуває у стабільно важкому стані.

Страшний момент падіння воріт на дитину потрапив на відео, яке можна побачити тут.

До слова, на Харківщині неадекват накинувся з кулаками на вуличного манекена: відео курйозу.

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