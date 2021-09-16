Нападение произошло на глазах у людей

В Харькове вандали атаковали машину скорой помощи

Так, в одном из районов Харькова неадекваты напали на скорую, приехавшую на вызов к пациенту.

Больной нуждался в срочной госпитализации - водитель скорой вышел помочь бригаде медиков вынести пациента на носилках из многоэтажки.

В то время, когда скорая стояла без присмотра - неизвестные начали бить авто палками и ногами.

Нападение происходило на глазах у свидетелей, но никто не вмешался и не вызвал полицию.

Транспортное средство получило механические повреждения.

Ранее сообщалось, что вспышку ковида зафиксировали в Харьковской области.

Ученики трех классов Боровской общеобразовательной школы №1 Харьковской области ушли на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса, об этом заявили в поселковом совете.

Так, в школе, где произошла вспышка коронавируса провели дезинфекцию классов. Как долго продлится самоизоляция и когда школьники вернутся за парты - на данный момент неизвестно.

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