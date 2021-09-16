В Харькове вандали атаковали машину скорой помощи
Так, в одном из районов Харькова неадекваты напали на скорую, приехавшую на вызов к пациенту.
Больной нуждался в срочной госпитализации - водитель скорой вышел помочь бригаде медиков вынести пациента на носилках из многоэтажки.
В то время, когда скорая стояла без присмотра - неизвестные начали бить авто палками и ногами.
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Нападение происходило на глазах у свидетелей, но никто не вмешался и не вызвал полицию.
Транспортное средство получило механические повреждения.
Ранее сообщалось, что вспышку ковида зафиксировали в Харьковской области.
Ученики трех классов Боровской общеобразовательной школы №1 Харьковской области ушли на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса, об этом заявили в поселковом совете.
Так, в школе, где произошла вспышка коронавируса провели дезинфекцию классов. Как долго продлится самоизоляция и когда школьники вернутся за парты - на данный момент неизвестно.
Напомним, ковид набирает обороты на Харьковщине: число жертв растет с каждым днем, сводка
Как сообщала Politeka, на Харьковщине всего 39 школ из 730 не уйдут на дистанционку: детали решения
Также Politeka писала, что ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.