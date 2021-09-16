В Харькове вандали атаковали машину скорой помощи

Так, в одном из районов Харькова неадекваты напали на скорую, приехавшую на вызов к пациенту.

Больной нуждался в срочной госпитализации - водитель скорой вышел помочь бригаде медиков вынести пациента на носилках из многоэтажки.

В то время, когда скорая стояла без присмотра - неизвестные начали бить авто палками и ногами.

Популярные статьи сейчас

Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"

Осиротел маленький сын: страшная болезнь забрала жизнь молодой харьковчанки

Вскрылись детали трагедии с Черноволом: добивали 4-мя ударами кастета

Мощный взрыв прогремел в Днепре: есть первые данные о погибших и кадры ЧП

Экс-жена DZIDZIO Slavia приняла предложение от известного украинца: "Счастья вам, Славия и Тарас"
Показать еще

Нападение происходило на глазах у свидетелей, но никто не вмешался и не вызвал полицию.

Транспортное средство получило механические повреждения.

Ранее сообщалось, что вспышку ковида зафиксировали в Харьковской области.

Ученики трех классов Боровской общеобразовательной школы №1 Харьковской области ушли на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса, об этом заявили в поселковом совете.

Так, в школе, где произошла вспышка коронавируса провели дезинфекцию классов. Как долго продлится самоизоляция и когда школьники вернутся за парты - на данный момент неизвестно.

больница, коронавирус

Напомним, ковид набирает обороты на Харьковщине: число жертв растет с каждым днем, сводка

Как сообщала Politeka, на Харьковщине всего 39 школ из 730 не уйдут на дистанционку: детали решения

Также Politeka писала, что ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.