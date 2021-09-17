В Харькове на ребенка упали футбольные ворота

О состоянии его здоровья сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

"По информации из больницы, мальчик в сознании, его сегодня собираются переводить из реанимации в детскую нейрохирургию, он подвижен, родители рядом, поэтому состояние удовлетворительное", — сказал Максим Хаустов.

Известно, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом свода черепа.

Напомним, возле харьковской школы ворота упали на 6-летнего школьника

ЧП случилось в Московском районе на улице Академика Павлова.

Мальчик был на продленке и ворота упали на голову ребенка, когда дети играли на спортплощадке.

У ребенка открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Сейчас школьник находится в стабильно тяжелом состоянии.

Страшный момент падения ворот на ребенка попал на видео, которое можно увидеть здесь.

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