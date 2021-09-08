Зачем такое делать

В Харьковской области мужчина избил манекен

О курьезном случае сообщили на странице полицейских офицеров громад в Харьковской области.

Так, местный житель повредил уличный манекен в виде школьника.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как неадекват с кулаками набросился на манекен - удара фигура упала на землю.

Злоумышленником оказался 32-летний местный житель. Полицейские составили на него админпротокол по ст. 173 (мелкое хулиганство).

Видео с места можно увидеть здесь.

К слову, молодой парень сжег флаг Украины

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Facebook.

Сначала правоохранителям сообщили, что из админздания старостата исчез флаг.



"С помощью общественности правоохранители выяснили, что происшествие произошло в ночь с 7 на 8 августа. Предварительно известно, что парень, отдыхая в компании и находясь в состоянии алкогольного опьянения внезапно снял государственный флаг Украины с админздания, выбросил на землю и поджег его", - рассказали в полиции.

Нарушителя уже удалось задержать. Им оказался 19-летний житель соседнего села.

Теперь ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.