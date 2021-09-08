В Харьковской области мужчина избил манекен
О курьезном случае сообщили на странице полицейских офицеров громад в Харьковской области.
Так, местный житель повредил уличный манекен в виде школьника.
Камера видеонаблюдения запечатлела, как неадекват с кулаками набросился на манекен - удара фигура упала на землю.
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Злоумышленником оказался 32-летний местный житель. Полицейские составили на него админпротокол по ст. 173 (мелкое хулиганство).
Видео с места можно увидеть здесь.
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