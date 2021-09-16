В Харькове женщина силой тащила на поводке собаку со сломанной лапой
Телеграм-канал "Харьков лайф" сообщает, что неравнодушная харьковчанка увидев жуткую картину не смогла пройти мимо.
Женщина начала снимать издевательство над собакой на камеру и написала заявление о жестоком обращении с животным в полицию.
"Шла домой и увидела эту картину. Я была в шоке, средь бела дня так издевательски относиться к собаке. Вызвала полицию, пока они приехали я уже была дома, составили заяву и тишина. Предлагала с ними проехать к месту где она предположительно живет и держит собаку, сказали что не их район, передадут заяву в соответствующее отделение полиции и позже со мной свяжутся", - говорит женщина, которая опубликовала видео в сети..
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Харьковчанка обратилась к пользователям сети с вопросом, что нужно делать и к кому обращиться в такой ситуации.
Видео с места жуткого инцидента можно увидеть здесь.
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