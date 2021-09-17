У Харкові малолітні вандали знищили лавочки
На кадрах, які опублікував телеграм-канал "Труха" можна побачити, як Підлітки ламають лавочки в одному з харківських парків.
"Вониждіти на Бекетова витрушили лавочки. Чекаємо сльозливе відео з вибаченнями", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому відео видно, як малолітні вандали розгойдуються на лавочці до тих пір, поки та не впала разом з хлопцем. Також вони ставили лавочку у вертикальне положення.
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"Чекаємо відео, як вони ремонтують і встановлюють ці лавочки", "місто для них же роблять, а вони просто все топчать і руйнують", "тут не вибачення потрібні, а виправні роботи на благо міста. Тоді цінувати будуть", "ось за таких швидко парки стають в жалюгідному стані, хоч в парку Перемоги Охорона бігає, ще лавки стоять на місці", - пишуть харків'яни в мережі.
Відео з місця подій можна побачити тут.
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