У Харкові малолітні вандали знищили лавочки

На кадрах, які опублікував телеграм-канал "Труха" можна побачити, як Підлітки ламають лавочки в одному з харківських парків.

"Вониждіти на Бекетова витрушили лавочки. Чекаємо сльозливе відео з вибаченнями", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно, як малолітні вандали розгойдуються на лавочці до тих пір, поки та не впала разом з хлопцем. Також вони ставили лавочку у вертикальне положення.

"Чекаємо відео, як вони ремонтують і встановлюють ці лавочки", "місто для них же роблять, а вони просто все топчать і руйнують", "тут не вибачення потрібні, а виправні роботи на благо міста. Тоді цінувати будуть", "ось за таких швидко парки стають в жалюгідному стані, хоч в парку Перемоги Охорона бігає, ще лавки стоять на місці", - пишуть харків'яни в мережі.

Відео з місця подій можна побачити тут.

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