В Харькове малолетние вандалы уничтожили лавочки

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Труха" можно увидеть, как подростки ломают лавочки в одном из харьковских парков.

"Онижедети на Бекетова вытрушили лавочки. Ждём слезливое видео с извинениями", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как малолетние вандалы раскачиваются на лавочке до тех пор, пока та не рухнула вместе с парнем. Также они ставили лавочку в вертикальное положение.

"Ждем видео, как они ремонтируют и устанавливают эти лавочки", "город для них же делают, а они просто все топчат и рушат", "Здесь не извинения нужны, а исправительные работы на благо города. Тогда ценить будут", "Вот за таких быстро парки становятся в плачевном состоянии, хоть в парке Победы охрана бегает, ещё лавки стоят на месте", - пишут харьковчане в сети.

Видео с места событий можно увидеть здесь.

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