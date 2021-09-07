Харків'яни обурені нічними перегонами, які не дають спати

Така петиція зареєстрована на сайті міськради.

"Шум вночі в центральній частині міста від гарцюючих байкерів і автомобілістів з їздою без глушника.

Прошу вжити заходів щодо наведення порядку в центральній частині міста, де вкоренилася практика нічних розважальних гонок байкерів на мотоциклах і автомобілістів, які люблять поліхачити і повлаштовувати гонки і демонструвати звук, а точніше - оглушливий рев свого двигуна без глушника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові сталася страшна аварія

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Харківській області.

"Шостого вересня о 21: 47 на номер "101" надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на пр.Московському, 138 у Харкові. Зіткнулися вантажівка " МАЗ "і автомобіль" ВАЗ", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецінструменту вирізали з кузова легковика постраждалого водія, якого медики швидкої негайно госпіталізували до медзакладу.

До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.

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