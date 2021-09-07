Харьковчане возмущены ночными гонками, которе не дают спать

Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

" Шум ночью в центральной части города от гарцующих байкеров и автомобилистов с ездой без глушителя.

Прошу принять меры по наведению порядка в центральной части города, где укоренилась практика ночных развлекательных гонок байкеров на мотоциклах и автомобилистов, любящих полихачить и поустраивать гонки и демонстрировать звук, а точнее - оглушительный рёв своего двигателя без глушителя", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове произошла жуткая авария

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Шестого сентября в 21:47 на номер "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло на пр. Московском, 138 в Харькове. Столкнулись грузовик "МАЗ" и автомобиль "ВАЗ", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специнструмента вырезали из кузова легковушки пострадавшего водителя, которого медики скорой немедленно госпитализировали в медучреждение.

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в ДТП в Харькове: кадры с места аварии

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.