Харьковчане возмущены ночными гонками, которе не дают спать
Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
" Шум ночью в центральной части города от гарцующих байкеров и автомобилистов с ездой без глушителя.
Прошу принять меры по наведению порядка в центральной части города, где укоренилась практика ночных развлекательных гонок байкеров на мотоциклах и автомобилистов, любящих полихачить и поустраивать гонки и демонстрировать звук, а точнее - оглушительный рёв своего двигателя без глушителя", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Харькове произошла жуткая авария
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Шестого сентября в 21:47 на номер "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло на пр. Московском, 138 в Харькове. Столкнулись грузовик "МАЗ" и автомобиль "ВАЗ", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью специнструмента вырезали из кузова легковушки пострадавшего водителя, которого медики скорой немедленно госпитализировали в медучреждение.
К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
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Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.