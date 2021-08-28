Що відбувається в місті

У Харкові віруючі зібралися на Хресну ходу

Про це повідомляє Департамент інфраструктури Харківської міської ради.

З 10: 30 до 11: 00 по вул.Університетській від Успенського собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря пройшли віруючі Харкова та області.

Громадський транспорт тимчасово змінив свої маршрути, щоб об'їжджати місце проведення ходи.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Харкові біля церкви виявили тіло людини.

Фото опублікували очевидці в соцмережах і повідомили, що на Салтівці на 602-му мікрорайоні біля зупинки громадського транспорту знайшли накрите простирадлом тіло.

Зупинка розташована біля Медкомплексу і храму Преображення Господнього.

Поруч з тілом знаходився поліцейський.

Офіційна інформація перевіряється.

Нагадаємо, трагедія біля церкви в Харкові, на землі лежить тіло людини: фото з місця

Як повідомляла Politeka, НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці

Також Politeka писала, що у Харкові хлопця викинули на дорогу з автомобіля, фото: "у стані коми".