У Харкові віруючі зібралися на Хресну ходу
Про це повідомляє Департамент інфраструктури Харківської міської ради.
З 10: 30 до 11: 00 по вул.Університетській від Успенського собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря пройшли віруючі Харкова та області.
Громадський транспорт тимчасово змінив свої маршрути, щоб об'їжджати місце проведення ходи.
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Раніше повідомлялося, що нещодавно в Харкові біля церкви виявили тіло людини.
Фото опублікували очевидці в соцмережах і повідомили, що на Салтівці на 602-му мікрорайоні біля зупинки громадського транспорту знайшли накрите простирадлом тіло.
Зупинка розташована біля Медкомплексу і храму Преображення Господнього.
Поруч з тілом знаходився поліцейський.
Офіційна інформація перевіряється.
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