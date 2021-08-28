В Харькове верующие собрались на Крестный ход
Об этом сообщает Департамент инфраструктуры Харьковского городского совета.
С 10:30 до 11:00 по ул. Университетской от Успенского собора до Свято-Покровского мужского монастыря прошли верующие Харькова и области.
Общественный транспорт временно изменил свои маршруты, чтобы объезжать место проведения шествия.
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Ранее сообщилось, что недавно в Харькове возле церкви обнаружили тело человека.
Фото опубликовали очевидцы в соцсетях и сообщили, что на Салтовке на 602-м микрорайоне у остановки общественного транспорта нашли накрытое простыней тело.
Остановка расположена возле Медкомплекса и храма Преображения Господня.
Рядом с телом находился полицейский.
Официальная информация проверяется.
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