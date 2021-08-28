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В Харькове верующие собрались на Крестный ход

Об этом сообщает Департамент инфраструктуры Харьковского городского совета.

С 10:30 до 11:00 по ул. Университетской от Успенского собора до Свято-Покровского мужского монастыря прошли верующие Харькова и области.

Общественный транспорт временно изменил свои маршруты, чтобы объезжать место проведения шествия.

Ранее сообщилось, что недавно в Харькове возле церкви обнаружили тело человека.

Фото опубликовали очевидцы в соцсетях и сообщили, что на Салтовке на 602-м микрорайоне у остановки общественного транспорта нашли накрытое простыней тело.

Остановка расположена возле Медкомплекса и храма Преображения Господня.

Рядом с телом находился полицейский.

Официальная информация проверяется.

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