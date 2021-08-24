В Харькове возле церкви лежит тело человека
Фото опубликовали очевидцы в соцсетях и сообщили, что на Салтовке на 602-м микрорайоне у остановки общественного транспорта лежит накрытое простыней тело.
Остановка расположена возле Медкомплекса и храма Преображения Господня.
Рядом с телом находился полицейский.
Официальная информация проверяется.
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К слову, на трассе Киев – Харьков – Довжанский произошло смертельное ДТП
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
29-летний водитель автомобиля “Опель”, двигаясь из Харькова в сторону Изюма, не придерживался дистанции и столкнулся с прицепом автомобиля “КамАЗ”.
В Оpel Kadett в момент аварии был водитель, его жена и двое детей – 7 лет и 10 месяцев.
К сожалению, отец семьи погиб на месте, его тело пришлось деблокировать из машины сотруднкам ГСЧС.
Мать и детей доставили в больницу в Харьков, по словам медиком у них “травмы средней степени тяжести”.
Напомним, под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию: "у водителя оторвало..."
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