У Харківській області водій збив жінку

Про це йдеться в оперативному зведенні ХОДА.

Смертельна аварія сталася вночі 26 серпня в Кегичівці.

Близько 3: 00 ночі водій автомобіля Mitsubishi Pajero збив 38-річну жінку-пішохода - від отриманих травм потерпіла померла на місці ДТП.

Зараз ведеться слідство.

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поліція, швидка, швидка допомога, скрін

Нагадаємо, нещодавно в Харкові вантажний автомобіль збив пішохода.

Вантажівка встала неподалік від автобусної зупинки, після чого сталося ДТП.

За попередніми даними, водій фури не помітив пішохода, який намагався перейти в цей момент дорогу перед кабіною.

швидка, лікарі

Автомобіль наїхав на людину так, що той виявився розчавленим між колесами.

Медики швидкої констатували смерть пішохода.

Всі обставини події з'ясовуватимуть слідчі.

швидка допомога, лікарі

До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.

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