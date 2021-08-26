У Харківській області водій збив жінку

Про це йдеться в оперативному зведенні ХОДА.

Смертельна аварія сталася вночі 26 серпня в Кегичівці.

Близько 3: 00 ночі водій автомобіля Mitsubishi Pajero збив 38-річну жінку-пішохода - від отриманих травм потерпіла померла на місці ДТП.

Зараз ведеться слідство.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові вантажний автомобіль збив пішохода.

Вантажівка встала неподалік від автобусної зупинки, після чого сталося ДТП.

За попередніми даними, водій фури не помітив пішохода, який намагався перейти в цей момент дорогу перед кабіною.

Автомобіль наїхав на людину так, що той виявився розчавленим між колесами.

Медики швидкої констатували смерть пішохода.

Всі обставини події з'ясовуватимуть слідчі.

До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.

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