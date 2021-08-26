В Харьковской области водитель сбил женщину
Об этом говорится в оперативной сводке ХОГА.
Смертельная авария произошла ночью 26 августа в Кегичевке.
Около 3: 00 ночи водитель автомобиля Mitsubishi Pajero сбил 38-летнюю женщину-пешехода - от полученных травм потерпевшая скончалась на месте ДТП.
Сейчас ведется следствие.
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Напомним, недавно в Харькове грузовой автомобиль сбил пешехода.
Грузовик встал неподалеку от автобусной остановки, после чего случилось ДТП.
По предварительным данным, водитель фуры не заметил пешехода, который пытался перейти в этот момент дорогу перед кабиной.
Автомобиль наехал на человека так, что тот оказался раздавленным между колесами.
Медики скорой констатировали смерть пешехода.
Все обстоятельства случившегося будут выяснять следователи.
К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
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