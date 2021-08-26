В Харьковской области водитель сбил женщину

Об этом говорится в оперативной сводке ХОГА.

Смертельная авария произошла ночью 26 августа в Кегичевке.

Около 3: 00 ночи водитель автомобиля Mitsubishi Pajero сбил 38-летнюю женщину-пешехода - от полученных травм потерпевшая скончалась на месте ДТП.

Сейчас ведется следствие.

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полиция, скорая, швидка допомога, скрин

Напомним, недавно в Харькове грузовой автомобиль сбил пешехода.

Грузовик встал неподалеку от автобусной остановки, после чего случилось ДТП.

По предварительным данным, водитель фуры не заметил пешехода, который пытался перейти в этот момент дорогу перед кабиной.

скорая, врачи

Автомобиль наехал на человека так, что тот оказался раздавленным между колесами.

Медики скорой констатировали смерть пешехода.

Все обстоятельства случившегося будут выяснять следователи.

скорая помощь, врачи

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в ДТП в Харькове: кадры с места аварии

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.