В Харьковской области водитель сбил женщину

Об этом говорится в оперативной сводке ХОГА.

Смертельная авария произошла ночью 26 августа в Кегичевке.

Около 3: 00 ночи водитель автомобиля Mitsubishi Pajero сбил 38-летнюю женщину-пешехода - от полученных травм потерпевшая скончалась на месте ДТП.

Сейчас ведется следствие.

Напомним, недавно в Харькове грузовой автомобиль сбил пешехода.

Грузовик встал неподалеку от автобусной остановки, после чего случилось ДТП.

По предварительным данным, водитель фуры не заметил пешехода, который пытался перейти в этот момент дорогу перед кабиной.

Автомобиль наехал на человека так, что тот оказался раздавленным между колесами.

Медики скорой констатировали смерть пешехода.

Все обстоятельства случившегося будут выяснять следователи.

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

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