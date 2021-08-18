Харків'яни вирішили звернутися до влади через жахливий стан доріг
Мешканка Харкова Світлана розмістила петицію до міської влади, в якій вимагає відремонтувати вулицю Молодіжну на ХТЗ.
За її словами, вулиця вимагає термінового ремонту з самого початку і до 268 будинку, так як через велику кількість ям і бруду пересуватися неможливо.
До слова, молода мати з коляскою здивувала поведінкою на дорозі в Харкові.
Як пише телеграм-канал "Труха", дівчина ходила з однорічною дитиною по жвавій дорозі.
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"Яжемать року!! Мадам поспішаючи прогулюється по розділовій смузі на досить жвавій ділянці дороги. Що бл@ть у неї в голові?",- обурений автор публікації.
На щастя, водії поступалися їй дорогу, і вона з дитиною не постраждала.
Відео з місця інциденту можна побачити тут.
До слова, нещодавно мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай: момент потрапив на відео
Як повідомляла Politeka, у Харкові мікроавтобус збив дівчину біля переходу, відео: "протягнув 15 метрів".
Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харківській області машина злетіла в кювет, очевидці опублікували кадри.