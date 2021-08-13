В Харькове мотоциклист с пассажиром попал в жуткое ДТП
Так, на спуске Веснина двигаясь в сторону улицы Пушкинской, мотоциклист с пассажиром не справился с управлением и слетел с дороги прямо под движущийся трамвай.
На данный момент нет информации о состоянии участников аварии.
Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.
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Момент жуткой аварии попал на видео.
Напомним, под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию.
Об этом сообщил местный Telegram-канал.
Известно, что в понедельник, 9 августа, авария произошла с рейсовым автобусом "Лазурное – Харьков".
По словам очевидцев, во время движения по трассе водитель транспортного средства заснул и транспортное средство влетело в отбойник.
Происшествие случилось недалеко от Новой Водолаги.
"По неподтвержденной информации, у водителя оторвало ногу", - сообщается в сети.
К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в ДТП в Харькове: кадры с места аварии
Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.