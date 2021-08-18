Харьковчане решили обратиться к власти из-за ужасного состояния дорог

Жительница Харькова Светлана разместила петицию к городским властям, в которой требует отремонтировать улицу Молодежную на ХТЗ.



По ее словам, улица требует срочного ремонта с самого начала и до 268 дома, так как из-за большого количества ям и грязи передвигаться невозможно.

К слову, молодая мать с коляской удивила поведением на дороге в Харькове.

Как пишет телеграм-канал "Труха", девушка ходила с годовалым ребенком по оживленный дороге.

"Яжемать года!! Мадам неспеша прогуливается по разделительной полосе на довольно оживлённом участке дороги. Что бл@ть у неё в голове?", - возмущен автор публикации.

К счастью, водители уступали ей дорогу, и она с ребенком не пострадала.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

К слову, недавно мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай: момент попал на видео

Как сообщала Politeka, в Харькове микроавтобус сбил девушку возле перехода, видео: "Протянул 15 метров".

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.