Харьковчане решили обратиться к власти из-за ужасного состояния дорог
Жительница Харькова Светлана разместила петицию к городским властям, в которой требует отремонтировать улицу Молодежную на ХТЗ.
По ее словам, улица требует срочного ремонта с самого начала и до 268 дома, так как из-за большого количества ям и грязи передвигаться невозможно.
К слову, молодая мать с коляской удивила поведением на дороге в Харькове.
Как пишет телеграм-канал "Труха", девушка ходила с годовалым ребенком по оживленный дороге.
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"Яжемать года!! Мадам неспеша прогуливается по разделительной полосе на довольно оживлённом участке дороги. Что бл@ть у неё в голове?", - возмущен автор публикации.
К счастью, водители уступали ей дорогу, и она с ребенком не пострадала.
Видео с места инцидента можно увидеть здесь.
К слову, недавно мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай: момент попал на видео
Как сообщала Politeka, в Харькове микроавтобус сбил девушку возле перехода, видео: "Протянул 15 метров".
Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.