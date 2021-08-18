Молода мати з коляскою здивувала поведінкою на дорозі

Як пише телеграм-канал "Труха", дівчина ходила з однорічною дитиною по жвавій дорозі.

"Яжемать року!! Мадам не поспішаючи прогулюється по розділовій смузі на досить жвавій ділянці дороги. Що бл@ть у неї в голові?",- обурений автор публікації.

На щастя, водії поступалися їй дорогу і вона з дитиною не постраждала.

Відео з місця інциденту можна побачити тут.

"Навіщо наражати на небезпеку свою дитину не розумію?", "Я думаю вона просто чекає коли її пропустять машини", " Штраф треба було вліпити їй за перехід в недозволеному місці!", "Завжди вражають такі люди, особливо мами, які несуть відповідальність за життя дитини, дуже часто спостерігаю картину, коли на пішохідному переході йде матуся з коляскою, з кавою і з телефоном на плечі, незнаю що у них в голові", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

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