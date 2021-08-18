Молодая мать с коляской удивила поведением на дороге

Как пишет телеграм-канал "Труха", девушка ходила с годовалым ребенком по оживленный дороге.

"Яжемать года!! Мадам неспеша прогуливается по разделительной полосе на довольно оживлённом участке дороги. Что бл@ть у неё в голове?", - возмущен автор публикации.

К счастью, водители уступали ей дорогу и она с ребенком не пострадала.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

"Зачем подвергать опасности своего ребёнка не понимаю?", "Я думаю она просто ждет когда ее пропустят машины", "Штраф надо было влепить ей за переход в неположенном месте!", "Всегда поражают такие люди, особенно мамы, которые несут ответственность за жизнь ребёнка, очень часто наблюдаю картину, когда на пешеходном переходе идёт мамочка с коляской, с кофе и с телефоном на плече, незнаю что у них в голове", - пишут пользователи сети в комментариях.

К слову, недавно мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай: момент попал на видео

Как сообщала Politeka, в Харькове микроавтобус сбил девушку возле перехода, видео: "Протянул 15 метров".

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.