У Харкові неадекватний пішохід розгулював на проїжджій частині
Про це повідомили очевидці в соціальних мережах.
Так, на Холодній горі нетверезий пішохід вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса авто.
"На Холодній Горі підбили пішохода, вирішив перебігти перед Таврією. До пішохідного переходу було всього 10 метрів, але батя забив болт. Тепер п'яний сидить і думає про життя", - йдеться в повідомленні.
Постраждалого чоловіка оглянули медики швидкої, від госпіталізації чоловік відмовився.
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На місці працювали співробітники поліції.
До слова, у Харкові на перехресті зіткнулися два автомобілі
Аварія сталася сьогодні, 12 серпня, близько 13:45 на перехресті проспекту Науки і вулиці Ляпунова.
В результаті зіткнення у вантажній "Газелі" відірвало кабіну, легковик BMW, який влетів у "Газель", отримав значні пошкодження.
За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень ніхто з учасників аварії не отримав.
Всі деталі аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.
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