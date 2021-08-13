У Харкові неадекватний пішохід розгулював на проїжджій частині

Про це повідомили очевидці в соціальних мережах.

Так, на Холодній горі нетверезий пішохід вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса авто.

"На Холодній Горі підбили пішохода, вирішив перебігти перед Таврією. До пішохідного переходу було всього 10 метрів, але батя забив болт. Тепер п'яний сидить і думає про життя", - йдеться в повідомленні.

Постраждалого чоловіка оглянули медики швидкої, від госпіталізації чоловік відмовився.

На місці працювали співробітники поліції.

До слова, у Харкові на перехресті зіткнулися два автомобілі

Аварія сталася сьогодні, 12 серпня, близько 13:45 на перехресті проспекту Науки і вулиці Ляпунова.

В результаті зіткнення у вантажній "Газелі" відірвало кабіну, легковик BMW, який влетів у "Газель", отримав значні пошкодження.

За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень ніхто з учасників аварії не отримав.

Всі деталі аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.

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