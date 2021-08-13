В Харькове неадекватный пешеход разгуливал на проезжей части

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, на Холодной горе нетрезвый пешеход решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто.

"На Холодной Горе подбили пешехода, решил перебежать перед Таврией. До пешеходного перехода было всего 10 метров, но батя забил болт. Теперь пьяный сидит и думает о жизни", - говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину осмотрели медики скорой , от госпитализации мужчина отказался.

На месте работали сотрудники полиции.

К слову, в Харькове на перекрестке столкнулись два автомобиля

Авария произошла сегодня, 12 августа, около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова.

В результате столкновения в грузовой "Газели" оторвало кабину, легковушка BMW, которая влетела в "Газель", получила значительные повреждения.

По предварительной информации, телесных повреждений никто из участников аварии не получил.

Все детали аварии выясняются.

Напомним, в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

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