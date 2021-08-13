В Харькове неадекватный пешеход разгуливал на проезжей части
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Так, на Холодной горе нетрезвый пешеход решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто.
"На Холодной Горе подбили пешехода, решил перебежать перед Таврией. До пешеходного перехода было всего 10 метров, но батя забил болт. Теперь пьяный сидит и думает о жизни", - говорится в сообщении.
Пострадавшего мужчину осмотрели медики скорой , от госпитализации мужчина отказался.
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На месте работали сотрудники полиции.
К слову, в Харькове на перекрестке столкнулись два автомобиля
Авария произошла сегодня, 12 августа, около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова.
В результате столкновения в грузовой "Газели" оторвало кабину, легковушка BMW, которая влетела в "Газель", получила значительные повреждения.
По предварительной информации, телесных повреждений никто из участников аварии не получил.
Все детали аварии выясняются.
Напомним, в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
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Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.