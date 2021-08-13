У Харкові мотоцикліст з пасажиром потрапив у страшну ДТП

Так, на спуску Весніна рухаючись у бік вулиці Пушкінської, мотоцикліст з пасажиром не впорався з керуванням і злетів з дороги прямо під рухомий трамвай.

На даний момент немає інформації про стан учасників аварії.

Подробиці та обставини ДТП уточнюються.

Момент страшної аварії потрапив на відео.

Нагадаємо, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

Відомо, що в понеділок, 9 серпня, аварія сталася з рейсовим автобусом "Лазурне – Харків".

За словами очевидців, під час руху по трасі водій транспортного засобу заснув і транспортний засіб влетів у відбійник.

Подія трапилася недалеко від Нової Водолаги.

"За непідтвердженою інформацією, у водія відірвало ногу", - повідомляється в мережі.

До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.

Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у ДТП у Харкові: кадри з місця аварії

Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харківській області машина злетіла в кювет, очевидці опублікували кадри.