У Харкові мотоцикліст з пасажиром потрапив у страшну ДТП
Так, на спуску Весніна рухаючись у бік вулиці Пушкінської, мотоцикліст з пасажиром не впорався з керуванням і злетів з дороги прямо під рухомий трамвай.
На даний момент немає інформації про стан учасників аварії.
Подробиці та обставини ДТП уточнюються.
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Момент страшної аварії потрапив на відео.
Нагадаємо, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію.
Про це повідомив місцевий Telegram-канал.
Відомо, що в понеділок, 9 серпня, аварія сталася з рейсовим автобусом "Лазурне – Харків".
За словами очевидців, під час руху по трасі водій транспортного засобу заснув і транспортний засіб влетів у відбійник.
Подія трапилася недалеко від Нової Водолаги.
"За непідтвердженою інформацією, у водія відірвало ногу", - повідомляється в мережі.
До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.
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