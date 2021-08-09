Під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію
Про це повідомив Telegram-канал "ХС Салтівка".
Відомо, що в понеділок, 9 серпня, аварія сталася з рейсовим автобусом "Лазурне – Харків".
За словами очевидців, під час руху по трасі водій заснув і транспортний засіб влетів у відбійник.
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Подія трапилася недалеко від Нової Водолаги.
"За непідтвердженою інформацією, у водія відірвало ногу", - повідомляється в мережі.
Нагадаємо, в Харківській області водій збив пішоходів і втік з місця аварії
Водій Renault Master не помітив двох пішоходів і збив їх на швидкості близько 70 км\ год.
Водій втік, від численних травм постраждалі померли на місці.
Дергачівський районний суд Харківської області виніс вердикт. Фігурант частково визнав свою провину, а втеча з місця ДТП пояснив, що нібито був упевнений в тому, що наїхав на тварину.
Чоловіка визнали винним, суд засудив його до семи років позбавлення волі.
До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.
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