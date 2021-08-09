Під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію

Про це повідомив Telegram-канал "ХС Салтівка".

Відомо, що в понеділок, 9 серпня, аварія сталася з рейсовим автобусом "Лазурне – Харків".

За словами очевидців, під час руху по трасі водій заснув і транспортний засіб влетів у відбійник.

Подія трапилася недалеко від Нової Водолаги.

"За непідтвердженою інформацією, у водія відірвало ногу", - повідомляється в мережі.

Нагадаємо, в Харківській області водій збив пішоходів і втік з місця аварії

Водій Renault Master не помітив двох пішоходів і збив їх на швидкості близько 70 км\ год.

Водій втік, від численних травм постраждалі померли на місці.

Дергачівський районний суд Харківської області виніс вердикт. Фігурант частково визнав свою провину, а втеча з місця ДТП пояснив, що нібито був упевнений в тому, що наїхав на тварину.

Чоловіка визнали винним, суд засудив його до семи років позбавлення волі.

До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.

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