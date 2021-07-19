На Харківщині сталася страшна ДТП

Про це повідомили в прес-центрі ГУНП в Харківській області.

Зіткнулися автомобілі Renault, за кермом якого був 25-річний водій, та легковики Dacia під керуванням 48-річного чоловіка.

З місця ДТП швидка забрала обох водіїв і трьох пасажирів Dacia Logan 46, 20 і 2 років.

Водій Renault Sandero помер у лікарні.

Порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту").

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного терміну від 3 до 8 років.

Нагадаємо, на трасі під Харковом сталася аварія.

Як повідомили в поліції регіону, ДТП сталося на Сімферопольській трасі.

За попередньою інформацією, водій автобуса не тримав дистанцію і врізався у вантажівку MAN з причепом.

Троє пасажирок автобуса 28, 58 та 65 років отримали легкі тілесні ушкодження.

Постраждалих доставили в лікарню. Життю пасажирок нічого не загрожує - їх вже відпустили додому.

Всі обставини ДТП встановлюються.

До слова, у Харківській області сталася аварія, фото: водій помер на місці

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