На Харьковщине произошло страшное ДТП
Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области.
Столкнулись автомобили Renault, за рулем которого был 25-летний водитель, и легковушки Dacia под управлением 48-летнего мужчины.
С места ДТП скорая забрала обоих водителей и троих пассажиров Dacia Logan 46, 20 и 2 лет.
Водитель Renault Sandero скончался в больнице.
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Возбудено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (“нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта”).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного срока от 3 до 8 лет.
Напомним, на трассе под Харьковом произошла авария.
Как сообщили в полиции региона, ДТП произошло на Симферопольской трассе.
По предварительной информации, водитель автобуса не держал дистанцию и врезался в грузовик MAN с прицепом.
Трое пассажирок автобуса 28, 58 и 65 лет получили легкие телесные повреждения.
Пострадавших доставили в больницу. Жизни пассажирок ничего не угрожает - их уже отпустили домой.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
К слову, в Харьковской области произошл авария, фото: водитель скончался на месте
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