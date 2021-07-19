На Харьковщине произошло страшное ДТП

Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области.

Столкнулись автомобили Renault, за рулем которого был 25-летний водитель, и легковушки Dacia под управлением 48-летнего мужчины.

С места ДТП скорая забрала обоих водителей и троих пассажиров Dacia Logan 46, 20 и 2 лет.

Водитель Renault Sandero скончался в больнице.

Возбудено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (“нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта”).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного срока от 3 до 8 лет.

Напомним, на трассе под Харьковом произошла авария.

Как сообщили в полиции региона, ДТП произошло на Симферопольской трассе.

По предварительной информации, водитель автобуса не держал дистанцию ​​и врезался в грузовик MAN с прицепом.

Трое пассажирок автобуса 28, 58 и 65 лет получили легкие телесные повреждения.

Пострадавших доставили в больницу. Жизни пассажирок ничего не угрожает - их уже отпустили домой.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

К слову, в Харьковской области произошл авария, фото: водитель скончался на месте

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