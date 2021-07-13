У Харківській області потужні пориви вітру і злива повалили десятки дерев
Про це повідомили 13 липня в Лозівській міській раді.
Місцями в Лозовій випало понад 20 мм опадів (це метеорологічне явище I рівня небезпеки). В результаті негоди, було повалено більше десятка дерев в різних частинах міста.
Ливневки трьох багатоквартирних будинків не впоралися з кількістю опадів - в під'їздах сходи залило водою.
Через грозу світло зникло не тільки в Лозовій, але і в селі Домаха і в селищі Панютине.
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До слова, Харківській області встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки
5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йдеться в повідомленні.
З початку року на таких пожежах загинули три людини.
Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.
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