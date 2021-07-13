Ливнівки не впоралися з кількістю опадів

У Харківській області потужні пориви вітру і злива повалили десятки дерев

Про це повідомили 13 липня в Лозівській міській раді.

Місцями в Лозовій випало понад 20 мм опадів (це метеорологічне явище I рівня небезпеки). В результаті негоди, було повалено більше десятка дерев в різних частинах міста.

Ливневки трьох багатоквартирних будинків не впоралися з кількістю опадів - в під'їздах сходи залило водою.

Через грозу світло зникло не тільки в Лозовій, але і в селі Домаха і в селищі Панютине.

До слова, Харківській області встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки

5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йдеться в повідомленні.

З початку року на таких пожежах загинули три людини.

Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.

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