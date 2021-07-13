Ливневки не справились с количеством осадков

В Харьковской области мощные порывы ветра и ливень повалили десятки деревьев

Об этом сообщили 13 июля в Лозовском городском совете.

Местами в Лозовой выпало более 20 мм осадков (это метеорологическое явление I уровня опасности). В результате непогоды, было повалено более десятка деревьев в разных частях города.

Ливневки трех многоквартирных домов не справились с количеством осадков - в подъездах лестницу залило водой.

Из-за грозы свет исчезал не только в Лозовой, но и в селе Домаха и в поселке Панютино.

К слову,Харьковской области установлен наивысший уровень пожарной опасности

5-й уровень пожарной опасности сохранится 13-15 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорится в сообщении.

С начала года на таких пожарах погибли три человека.

Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.

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