У Харкові мотоцикліст ледь не позбувся життя під колесами вантажівки

Про аварію в Харкові повідомили очевидці.

На перехресті Героїв праці та Академіка Павлова мотоцикліст не впорався з керуванням і мало не впав під колеса вантажівки.

За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

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Подробиці про причини аварії та постраждалих - з'ясовуються.

Нагадаємо, у Харкові водій заснув за кермом і збив людину

У Харкові чоловік за кермом влетів у припарковані автомобілі, а потім вилетів на тротуар і збив жінку.

За словами свідків, постраждалу госпіталізували в лікарню з переломом ребер і травмою ноги.

"На пр. Олександрівському тип на Хюндаї протаранив кілька припаркованих автомобілів, вилетів на тротуар і збив жінку. Постраждалу з переломом ребер і травмою ноги доставили в лікарню.

Водій попередньо під дією алкоголю або наркоти. Сам же каже, що заснув за кермом", - йдеться в телеграм-каналі.

До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.

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