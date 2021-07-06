У Харкові мотоцикліст ледь не позбувся життя під колесами вантажівки
Про аварію в Харкові повідомили очевидці.
На перехресті Героїв праці та Академіка Павлова мотоцикліст не впорався з керуванням і мало не впав під колеса вантажівки.
За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
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Подробиці про причини аварії та постраждалих - з'ясовуються.
Нагадаємо, у Харкові водій заснув за кермом і збив людину
У Харкові чоловік за кермом влетів у припарковані автомобілі, а потім вилетів на тротуар і збив жінку.
За словами свідків, постраждалу госпіталізували в лікарню з переломом ребер і травмою ноги.
"На пр. Олександрівському тип на Хюндаї протаранив кілька припаркованих автомобілів, вилетів на тротуар і збив жінку. Постраждалу з переломом ребер і травмою ноги доставили в лікарню.
Водій попередньо під дією алкоголю або наркоти. Сам же каже, що заснув за кермом", - йдеться в телеграм-каналі.
До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.
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