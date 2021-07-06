В Харькове мотоциклист едва не лишился жизни под колесами грузовика

Об аварии в Харькове сообщили очевидцы.

На перекрестке Героев Труда и Академика Павлова мотоциклист не справился с управлением и чуть не упал под колеса грузовика.

По предварительной информации обошлось без пострадавших.

Подробности о причинах аварии и пострадавших - выясняются.

Напомним, в Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека

В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.

По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.

"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.

Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале.

К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.

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