В Харькове мотоциклист едва не лишился жизни под колесами грузовика
Об аварии в Харькове сообщили очевидцы.
На перекрестке Героев Труда и Академика Павлова мотоциклист не справился с управлением и чуть не упал под колеса грузовика.
По предварительной информации обошлось без пострадавших.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Самолет с пассажирами пропал с радаров, мог упасть в море: первые данные ЧП в России
"Холостячка" Ксения Мишина огорошила смелыми кадрами без лифа: "Ей все мало..."
Пляжи популярного украинского курорта усеяны огромными медузами, видео: "Очень страшно"
Дочь Кошевого решилась на кардинальные перемены во внешности: как теперь выглядит 13-летняя Варвара
Подробности о причинах аварии и пострадавших - выясняются.
Напомним, в Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека
В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.
По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.
"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.
Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале.
К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.
Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в ДТП в Харькове: кадры с места аварии
Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харькове машина слетела в кювет, кадры