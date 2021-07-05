У центрі Харкова заборонений проїзд

Про це повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради.

З 08:00 до 20:00 5, 7, 8, 12, 13 і 15 Липня заборонено проїзд вулицями Серповою та Коломенською (на ділянці від проспекту Науки до вулиця Бакуліна).

Заборона пов'язана з ремонтно-будівельними роботами по вулиці Коломенській.

Об'їжджати ділянку можна по прилеглих-вулиці Бакуліна і проспекту Науки.

Нагадаємо, джип на повному ходу влетів в аптеку в Харкові

Так, на перехресті вулиці Пушкінської з вулицею Воробйова сталася ДТП - Suzuki врізався в двері аптеки.

Іномарка на великій швидкості повернула ліворуч і не пропустила сміттєвоз, який їхав по головній дорозі.

Йдучи від зіткнення, джип вилетів на тротуар і врізався в двері аптеки.

На щастя, перехожих у цей момент на тротуарі не було. Відомостей про постраждалих в Suzuki немає.

Офіційна інформація уточнюється.

До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.

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