В центре Харькова запрещен проезд
Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.
С 08:00 до 20:00 5, 7, 8, 12, 13 и 15 июля запрещен проезд по улицам Серповой и Коломенской (на участке от проспекта Науки до улица Бакулина).
Запрет связан с ремонтно-строительными работами по улице Коломенской.
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Объезжать участок можно по прилегающим — улице Бакулина и проспекту Науки.
Напомним, джип на полном ходу влетел в аптеку в Харькове
Так, на перекрестке улицы Пушкинской с улицей Воробьева произошло ДТП - Suzuki врезался в двери аптеки.
Иномарка на большой скорости повернула налево и не пропустила мусоровоз, который ехал по главной дороге.
Уходя от столкновения, джип вылетел на тротуар и врезался в двери аптеки.
К счастью, прохожих в этот момент на тротуаре не было. Сведений о пострадавших в Suzuki нет.
Официальная информация уточняется.
К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.
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