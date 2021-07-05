В центре Харькова запрещен проезд

Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.

С 08:00 до 20:00 5, 7, 8, 12, 13 и 15 июля запрещен проезд по улицам Серповой и Коломенской (на участке от проспекта Науки до улица Бакулина).

Запрет связан с ремонтно-строительными работами по улице Коломенской.

Объезжать участок можно по прилегающим — улице Бакулина и проспекту Науки.

Напомним, джип на полном ходу влетел в аптеку в Харькове

Так, на перекрестке улицы Пушкинской с улицей Воробьева произошло ДТП - Suzuki врезался в двери аптеки.

Иномарка на большой скорости повернула налево и не пропустила мусоровоз, который ехал по главной дороге.

Уходя от столкновения, джип вылетел на тротуар и врезался в двери аптеки.

К счастью, прохожих в этот момент на тротуаре не было. Сведений о пострадавших в Suzuki нет.

Официальная информация уточняется.

К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.

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