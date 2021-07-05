Джип на повному ходу влетів в аптеку в Харкові
Так, на перехресті вулиці Пушкінської з вулицею Воробйова сталася ДТП - Suzuki врізався в двері аптеки.
Іномарка на великій швидкості повернула ліворуч і не пропустила сміттєвоз, який їхав по головній дорозі.
Йдучи від зіткнення, джип вилетів на тротуар і врізався в двері аптеки.
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На щастя, перехожих у цей момент на тротуарі не було. Відомостей про постраждалих в Suzuki немає.
Офіційна інформація уточнюється.
Нагадаємо, у Харкові водій заснув за кермом і збив людину
У Харкові чоловік за кермом влетів у припарковані автомобілі, а потім вилетів на тротуар і збив жінку.
За словами свідків, постраждалу госпіталізували в лікарню з переломом ребер і травмою ноги.
"На пр. Олександрівському тип на Хюндаї протаранив кілька припаркованих автомобілів, вилетів на тротуар і збив жінку. Постраждалу з переломом ребер і травмою ноги доставили в лікарню.
Водій попередньо під дією алкоголю або наркоти. Сам же каже, що заснув за кермом", - йдеться в телеграм-каналі "ХС Харків".
До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.
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