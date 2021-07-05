Джип на повному ходу влетів в аптеку в Харкові

Так, на перехресті вулиці Пушкінської з вулицею Воробйова сталася ДТП - Suzuki врізався в двері аптеки.

Іномарка на великій швидкості повернула ліворуч і не пропустила сміттєвоз, який їхав по головній дорозі.

Йдучи від зіткнення, джип вилетів на тротуар і врізався в двері аптеки.

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На щастя, перехожих у цей момент на тротуарі не було. Відомостей про постраждалих в Suzuki немає.

Офіційна інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Харкові водій заснув за кермом і збив людину

У Харкові чоловік за кермом влетів у припарковані автомобілі, а потім вилетів на тротуар і збив жінку.

За словами свідків, постраждалу госпіталізували в лікарню з переломом ребер і травмою ноги.

"На пр. Олександрівському тип на Хюндаї протаранив кілька припаркованих автомобілів, вилетів на тротуар і збив жінку. Постраждалу з переломом ребер і травмою ноги доставили в лікарню.

Водій попередньо під дією алкоголю або наркоти. Сам же каже, що заснув за кермом", - йдеться в телеграм-каналі "ХС Харків".

До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.

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