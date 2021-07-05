Джип на полном ходу влетел в аптеку в Харькове
Так, на перекрестке улицы Пушкинской с улицей Воробьева произошло ДТП - Suzuki врезался в двери аптеки.
Иномарка на большой скорости повернула налево и не пропустила мусоровоз, который ехал по главной дороге.
Уходя от столкновения, джип вылетел на тротуар и врезался в двери аптеки.
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К счастью, прохожих в этот момент на тротуаре не было. Сведений о пострадавших в Suzuki нет.
Официальная информация уточняется.
Напомним, в Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека
В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.
По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.
"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.
Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале "ХС Харьков".
К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.
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