Автомобиль не пропустил транспорт, который ехал по главной дороге

Джип на полном ходу влетел в аптеку в Харькове

Так, на перекрестке улицы Пушкинской с улицей Воробьева произошло ДТП - Suzuki врезался в двери аптеки.

Иномарка на большой скорости повернула налево и не пропустила мусоровоз, который ехал по главной дороге.

Уходя от столкновения, джип вылетел на тротуар и врезался в двери аптеки.

К счастью, прохожих в этот момент на тротуаре не было. Сведений о пострадавших в Suzuki нет.

Официальная информация уточняется.

Напомним, в Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека

В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.

По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.

"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.

Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале "ХС Харьков".

К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.

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