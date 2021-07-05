У Харкові водій заснув за кермом і збив людину

У Харкові чоловік за кермом влетів у припарковані автомобілі, а потім вилетів на тротуар і збив жінку.

За словами свідків, постраждалу госпіталізували в лікарню з переломом ребер і травмою ноги.

"На пр. Олександрівському тип на Хюндаї протаранив кілька припаркованих автомобілів, вилетів на тротуар і збив жінку. Постраждалу з переломом ребер і травмою ноги доставили в лікарню.

Водій попередньо під дією алкоголю або наркоти. Сам же каже, що заснув за кермом", - йдеться в телеграм-каналі "ХС Харків".

Нагадаємо, на трасі під Харковом сталася аварія

Як повідомили в поліції регіону, ДТП сталося на Сімферопольській трасі.

За попередньою інформацією, водій автобуса не тримав дистанцію і врізався у вантажівку MAN з причепом.

Троє пасажирок автобуса 28, 58 та 65 років отримали легкі тілесні ушкодження.

Постраждалих доставили в лікарню. Життю пасажирок нічого не загрожує - їх вже відпустили додому.

Слідчий поліції вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Всі обставини ДТП встановлюються.

До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.

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