В Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека

В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.

По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.

"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.

Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале "ХС Харьков".

Напомним, на трассе под Харьковом произошла авария

Как сообщили в полиции региона, ДТП произошло на Симферопольской трассе.

По предварительной информации, водитель автобуса не держал дистанцию ​​и врезался в грузовик MAN с прицепом.

Трое пассажирок автобуса 28, 58 и 65 лет получили легкие телесные повреждения.

Пострадавших доставили в больницу. Жизни пассажирок ничего не угрожает - их уже отпустили домой.

Следователь полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.

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