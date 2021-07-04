Харків'яни скаржаться на нашестя кліщів
Про це йдеться в петиції, яку опублікувала харків'янка Апросіна Олена.
Жителі просять обробити все місто від кліщів.
"Дуже прошу Вас, терміново вжити заходів по обробці міста і лісів від кліщів. Проста прогулянка по доріжках в лісопарку і неймовірна кількість кліщів зняла з себе, дитину і собаки. Так ще не було ніколи", - повідомила харків'янка.
Петицію, станом на 4 липня, підписали вже 226 людина.
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Нагадаємо, у Харкові прорвало каналізацію
Так, на одній з вулиць у приватному секторі залило дорогу.
Місцеві жителі скаржаться, що екстрені служби не відповідають і відправляють вхідні дзвінки на автовідповідач.
"Пробило так пробило з 12: 40, служби перемикають на автовідповідач", - коротко повідомили про ситуацію автори.
На кадрах з місця НП можна побачити, що вода буквально б'є ключем з каналізаційного люка.
Невідомо, що саме зламалося, чи то труба стічних вод, чи то це холодна труба водопостачання.
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