Харків'яни скаржаться на нашестя кліщів

Про це йдеться в петиції, яку опублікувала харків'янка Апросіна Олена.

Жителі просять обробити все місто від кліщів.

"Дуже прошу Вас, терміново вжити заходів по обробці міста і лісів від кліщів. Проста прогулянка по доріжках в лісопарку і неймовірна кількість кліщів зняла з себе, дитину і собаки. Так ще не було ніколи", - повідомила харків'янка.

Петицію, станом на 4 липня, підписали вже 226 людина.

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Так, на одній з вулиць у приватному секторі залило дорогу.

Місцеві жителі скаржаться, що екстрені служби не відповідають і відправляють вхідні дзвінки на автовідповідач.

"Пробило так пробило з 12: 40, служби перемикають на автовідповідач", - коротко повідомили про ситуацію автори.

На кадрах з місця НП можна побачити, що вода буквально б'є ключем з каналізаційного люка.

Невідомо, що саме зламалося, чи то труба стічних вод, чи то це холодна труба водопостачання.

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