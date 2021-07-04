Харьковчане жалуются на нашествие клещей
Об этом говорится в петицию, которую опубликовала харьковчанка Апросина Елена.
Жители просят обработать весь город от клещей.
"Очень прошу Вас, срочно принять меры по обработке города и лесов от клещей. Простая прогулка по дорожкам в лесопарке и неимоверное количество клещей сняла с себя, ребёнка и собаки. Так ещё не было никогда", — сообщила харьковчанка.
Петицию, по состоянию на 4 июля, подписали уже 226 человек.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Молодая жена Виктора Павлика после рождения ребенка внезапно решила уехать: «Я еле выдерживаю…»
Горбунов собрал Потапа и других звездных соседей у себя дома: «Что-то не густо на столе, не по-украински»
Молодая жена Виктора Павлика поэкспериментировала с внешностью, фото: "Это красиво, удобно и..."
"Прости, солнышко": остановилось сердце необычной украинки, которую спасали всем миром
Напомним, в Харькове прорвало канализацию
Так, на одной из улиц в частном секторе залило дорогу.
Местные жители жалуются, что экстренные службы не отвечают и отправляют входящие звонки на автоответчик.
"Пробило так пробило с 12:40, службы переключают на автоответчик", - коротко сообщили о ситуации авторы.
На кадрах с места ЧП можно увидеть, что вода буквально бьет ключом из канализационного люка.
Неизвестно, что именно сломалось, то ли труба сточных вод, то ли это холодная труба водоснабжения.
К слову, в Харьковской области произошла жуткая авария, фото: водитель скончался на месте
Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в жуткое ДТП в Харькове: кадры с места аварии
Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харькове машина слетела в кювет, кадры