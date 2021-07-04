Харьковчане жалуются на нашествие клещей

Об этом говорится в петицию, которую опубликовала харьковчанка Апросина Елена.

Жители просят обработать весь город от клещей.

"Очень прошу Вас, срочно принять меры по обработке города и лесов от клещей. Простая прогулка по дорожкам в лесопарке и неимоверное количество клещей сняла с себя, ребёнка и собаки. Так ещё не было никогда", — сообщила харьковчанка.

Петицию, по состоянию на 4 июля, подписали уже 226 человек.

Напомним, в Харькове прорвало канализацию

Так, на одной из улиц в частном секторе залило дорогу.

Местные жители жалуются, что экстренные службы не отвечают и отправляют входящие звонки на автоответчик.

"Пробило так пробило с 12:40, службы переключают на автоответчик", - коротко сообщили о ситуации авторы.

На кадрах с места ЧП можно увидеть, что вода буквально бьет ключом из канализационного люка.

Неизвестно, что именно сломалось, то ли труба сточных вод, то ли это холодная труба водоснабжения.

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