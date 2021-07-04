На трасі під Харковом сталася страшна аварія

Як повідомили в поліції регіону, ДТП сталося на Сімферопольській трасі.

За попередньою інформацією, водій автобуса не тримав дистанцію і врізався у вантажівку MAN з причепом.

Троє пасажирок автобуса 28, 58 та 65 років отримали легкі тілесні ушкодження.

Постраждалих доставили в лікарню. Життю пасажирок нічого не загрожує - їх вже відпустили додому.

Слідчий поліції вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Всі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, у Харкові сталася ДТП за участю поліцейського авто

На вулиці Шевченка сталася серйозна аварія. Постраждалого співробітника поліції забрала швидка.

За словами очевидців, автомобіль "BMW «і поліцейський Prius»не поділили дорогу".

"Копа забрала швидка допомога. Рух ускладнено", - йдеться в повідомленні.

Офіційні дані ДТП-з'ясовуються.

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