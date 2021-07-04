На трассе под Харьковом произошла жуткая авария
Как сообщили в полиции региона, ДТП произошло на Симферопольской трассе.
По предварительной информации, водитель автобуса не держал дистанцию и врезался в грузовик MAN с прицепом.
Трое пассажирок автобуса 28, 58 и 65 лет получили легкие телесные повреждения.
Пострадавших доставили в больницу. Жизни пассажирок ничего не угрожает - их уже отпустили домой.
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Следователь полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием полицейского авто
На улице Шевченко произошла серьезная авария. Пострадавшего сотрудника полиции забрала скорая.
По словам очевидцев, автомобиль «BMW» и полицейский Prius «не поделили дорогу».
"Копа забрала скорая помощь. Движение затруднено", - говорится в сообщении.
Официальные данные ДТП - выясняются.
К слову, в Харьковской области произошла жуткая авария, фото: водитель скончался на месте
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