На трассе под Харьковом произошла жуткая авария

Как сообщили в полиции региона, ДТП произошло на Симферопольской трассе.

По предварительной информации, водитель автобуса не держал дистанцию ​​и врезался в грузовик MAN с прицепом.

Трое пассажирок автобуса 28, 58 и 65 лет получили легкие телесные повреждения.

Пострадавших доставили в больницу. Жизни пассажирок ничего не угрожает - их уже отпустили домой.

Следователь полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием полицейского авто

На улице Шевченко произошла серьезная авария. Пострадавшего сотрудника полиции забрала скорая.

По словам очевидцев, автомобиль «BMW» и полицейский Prius «не поделили дорогу».

"Копа забрала скорая помощь. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Официальные данные ДТП - выясняются.

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