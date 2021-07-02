У Харкові прорвало каналізацію
Так, на одній з вулиць у приватному секторі залило дорогу.
Місцеві жителі скаржаться, що екстрені служби не відповідають і відправляють вхідні дзвінки на автовідповідач.
"Пробило так пробило з 12: 40, служби перемикають на автовідповідач", - коротко повідомили про ситуацію автори.
На кадрах з місця НП можна побачити, що вода буквально б'є ключем з каналізаційного люка.
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Невідомо, що саме зламалося, чи то труба стічних вод, чи то це холодна труба водопостачання.
Нагадаємо, у Харкові вантажівка наїхала на робітника дорожньої служби
Про це повідомили в прес-службі поліції.
Так, 1 липня близько 12:00 до чергової служби надійшло повідомлення про те, що в селищі Безлюдівка "Mercedes" наїхав на працівника дорожньої служби, який проводив ремонтні роботи.
37-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.
Інформацію зареєстрували в єдиному обліку заяв та повідомлень відділу поліції №3. Обставини та причина аварії встановлюються.
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