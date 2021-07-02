В Харькове прорвало канализацию
Так, на одной из улиц в частном секторе залило дорогу.
Местные жители жалуются, что экстренные службы не отвечают и отправляют входящие звонки на автоответчик.
"Пробило так пробило с 12:40, службы переключают на автоответчик", - коротко сообщили о ситуации авторы.
На кадрах с места ЧП можно увидеть, что вода буквально бьет ключом из канализационного люка.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
"Очень больно": коронавирус забрал жизнь звезды российских сериалов
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина в постели раскрыла подробности их романа: "Ромчик не любит, когда я..."
Богатый муж Оли Поляковой отгрохал поместье на полуострове посреди Днепра: "Завистники пусть..."
Оборвалась жизнь известного украинского музыканта: "Слишком рано ушел"
Неизвестно, что именно сломалось, то ли труба сточных вод, то ли это холодная труба водоснабжения.
Напомним, в Харькове грузовик наехал на рабочего дорожной службы
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Так, 1 июля около 12:00 в дежурную службу поступило сообщение о том, что в поселке Безлюдовка “Mercedes” наехал на работника дорожной службы, который проводил ремонтные работы.
37-летний мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали в больницу.
Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции №3. Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.
К слову, в Харьковской области произошла жуткая авария, фото: водитель скончался на месте
Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в жуткое ДТП в Харькове: кадры с места аварии
Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харькове машина слетела в кювет, кадры