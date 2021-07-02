Вот это да!

В Харькове прорвало канализацию

Так, на одной из улиц в частном секторе залило дорогу.

Местные жители жалуются, что экстренные службы не отвечают и отправляют входящие звонки на автоответчик.

"Пробило так пробило с 12:40, службы переключают на автоответчик", - коротко сообщили о ситуации авторы.

На кадрах с места ЧП можно увидеть, что вода буквально бьет ключом из канализационного люка.

Неизвестно, что именно сломалось, то ли труба сточных вод, то ли это холодная труба водоснабжения.

Напомним, в Харькове грузовик наехал на рабочего дорожной службы

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, 1 июля около 12:00 в дежурную службу поступило сообщение о том, что в поселке Безлюдовка “Mercedes” наехал на работника дорожной службы, который проводил ремонтные работы.

37-летний мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали в больницу.

Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции №3. Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.

К слову, в Харьковской области произошла жуткая авария, фото: водитель скончался на месте

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